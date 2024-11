Calciomercato Milan, suggestione Tonali! Clamorosa novità, i tifosi sognano il grande ex

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Tonali! Il centrocampista del Newcastle può tornare in Italia? Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan è sempre molto viva la suggestione che porta al clamoroso ritorno di Sandro Tonali, trasferitosi nell’estate 2023 al Newcastle per circa 60 milioni di euro più bonus.

Al momento rivedere Sandro in Italia e più precisamente a Milanello rappresenta uno scenario praticamente impossibile per un fattore economico. Da sottolineare anche il presunto interesse della Juve per il classe 2000.