Calciomercato Milan, TEGOLA per i rossoneri! Torna a Milanello, scelta IMPREVISTA

Calciomercato Milan, tegola Saelemaekers per i rossoneri: il Bologna non lo riscatta, il belga pronto a tornare a Milanello

Come riportato da Tuttosport, il Bologna, su indicazione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano, ha deciso di non riscattare dal calciomercato Milan Alexis Saelemaekers non versando dunque nelle casse rossonere i 9.5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Il classe ’99 dunque tornerà a Milanello ma, nonostante un contratto fino al 2026 e l’imminente arrivo di Zirkzee, non resterà in rossonero. Per lui ci sono diversi interessamenti dall’estero.