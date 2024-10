Calciomercato Milan, conferme DEFINITIVE! Ibrahimovic pronto a BLINDARLO, cifre e DETTAGLI

Calciomercato Milan, conferme definitive: Ibrahimovic è pronto a blindare Mike Maignan, trattativa ai dettagli col francese

Come riportato da Tuttosport, piovono conferme definitive nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan, ieri probabilmente il migliore in campo nella gara persa in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

La trattativa tra le parti è molto ben avviata sulla base di 5 milioni più bonus fino al 30 giugno del 2028, un contratto che permetterebbe all’ex Lille di diventare uno dei più pagati della rosa.