Calciomercato Milan, spunta il retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri! C’era lui in lista, pronto un nuovo tentativo

Calciomercato Milan, spunta il retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri: Ibrahimovic in estate aveva pensato anche a Ricci

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan la scorsa estate aveva pensato ad un centrocampista in particolare come principale alternativa a Fofana.

La scorsa estate il Milan aveva inserito Ricci, insieme a Koné, nella lista delle principali alternative a Fofana. Non è da escludere un nuovo tentativo al termine della stagione. Cairo lo prese per circa 11M più il 10% sulla rivendita e ora il suo valore è triplicato.