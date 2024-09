Calciomercato Milan, TUTTA la verità su Osimhen! Tentativo CONCRETO, ecco come è andata in estate

Calciomercato Milan, tutta la verità su Osimhen: tentativo concreto a fine agosto, il retroscena sulla telefonata di Ibrahimovic

Il Milan negli ultimi giorni di mercato ha fatto un tentativo per Osimhen che era in uscita dal Napoli ed in certa di una nuova squadra. A svelare il clamoroso retroscena è Di Marzio.

A provarci, in particolare, era stato Ibrahimovic che nell’intervista a Sky Sport prima di Milan Liverpool, su precisa domanda, si è lasciato andare ad un sorriso eloquente… Alla fine Osimhen ha scelto il Galatasaray.