Calciomercato Milan, il retroscena con la Roma colpisce i tifosi! Beffa estiva, stasera giocherà da avversario a San Siro

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Manu Koné: beffa estiva per i rossoneri, il francese oggi è un pilastro della Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di questa sera tra Milan e Roma avrà anch importanti risvolti alla voce rimpianti nel calciomercato rossonero.

E stasera naturalmente chi vedrà Koné con un po’ di rimpianto saranno soprattutto i rossoneri. Perché il primo club in Italia ad approcciarsi al Gladbach e a trattare con l’agente del francese – tra l’altro lo stesso di Maignan è stato proprio il Milan. Per Ibrahimovic e lo staff la soluzione Manu era più che un’idea, era un progetto per rinforzare il centrocampo con qualità e muscoli, con un giocatore di valore nel presente e di prospettiva per il futuro, e che stasera avrebbe giocato titolare sulla mediana accanto a Fofana, ragazzo nato a Parigi, ad appena dieci chilometri di distanza dalla sua casa a Colombes. Ma cosa è successo allora in estate? La beffa si è concretizzata verso fine agosto a causa della sovrabbondanza di giocatori nella rosa di Fonseca. La permanenza di Bennacer e il ritardo nella cessione di Adli hanno costretto i rossoneri a rallentare la trattativa, regalando così alla Roma un assist prezioso anche in virtù della volontà di Koné di trasferirsi in Italia. Il francese non aveva preferenze nella scelta del club, ha accettato i giallorossi senza aspettare, anche una volta capita la situazione in casa Milan.