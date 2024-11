Calciomercato Milan, clamoroso retroscena di Galliani! C’entra la bandiera della Juve, cosa è successo

Calciomercato Milan, Adriano Galliani, storico dirigente rossonero e AD del Monza, ha svelato un clamoroso retroscena su Chiellini

All’uscita dalla sede della Lega Serie A, Adriano Galliani, storico dirigente del Diavolo e attuale AD del Monza, ha svelato questo retroscena sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Domani pomeriggio sarò a Milano e ovviamente tiferò per il Milan perché 31 anni non si possono dimenticare. Ne avrò visti 60-70 in 31 anni di gestione. Chiellini? Spinellone (Aldo Spinelli, n.d.r.) insisteva, voleva un po’ troppi soldi ma ho sbagliato io».