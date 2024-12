Calciomercato Milan, retroscena Danilo: no dei rossoneri alla proposta della Juve! I motivi

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno bocciato la proposta della Juve per quanto riguarda Danilo: ecco i motivi

Come riferito da calciomercato.com, spunta un importante retroscena sul calciomercato Milan rispetto all’ipotesi Danilo.

PAROLE – «Anche Danilo andrà via subito, ma sul brasiliano è forte il Napoli, che attende di chiudere l’affare e magari poco prima la definitiva apertura della Juventus. Gli azzurri non vogliono piegarsi alla volontà bianconera, dalla quale è emersa una chiara richiesta di indennizzo. De Laurentiis e Manna vanno avanti per la propria strada, consapevoli che l’esterno ex Real non sia mai stato così vicino, nonostante più di qualche club abbia provato a chiedere informazioni. Tra le chiacchierate Juve-Milan, ecco, ce n’è stata una approfondita pure sul quasi ex capitano juventino, ma l’età e la prospettiva non hanno rinforzato la candidatura del giocatore. Che vede Conte. Vuole Napoli. E l’ultimo anno e mezzo da protagonista, prima del mondiale da capitano della Seleçao».