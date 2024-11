Calciomercato Milan, retroscena Camarda! C’entra Furlani, la notizia lascia allibiti

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Francesco Camarda: tanti top club su di lui, decisivo l’intervento di Furlani

Interessante retroscena di calciomercato Milan relativo a Francesco Camarda svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Camarda: dal Dortmund al City, dal Real Madrid allo United, i grandi club lo volevano. Determinante la diplomazia dei manager Mecacci e Riso e di Furlani: «Camarda è tifoso rossonero come me, ci piacerebbe restasse sempre con noi segnando tanti gol in futuro con questa maglia»