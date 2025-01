Calciomercato Milan, intrigo Rashford! Pretendente a sorpresa, quella data cerchiata sul calendario

Calciomercato Milan, Rashford resta un intrigo: a metà settimana la decisione definitiva, spunta anche il Tottenham tra le pretendenti

Come riferito da calciomercato.com, si infittisce nel calciomercato Milan il tema legato a Marcus Rashford.

PAROLE – «Come ormai appurato, c’è soprattutto il Milan all’inseguimento di Rashford. Marcus è la priorità dei rossoneri che hanno identificato in lui il rinforzo perfetto per un attacco spesso deficitario. Aspetteranno metà settimana per la risposta del giocatore che di certo non ha chiuso all’opzione Milan, anzi. Il club però non può attendere per tutto il mese e, qualora il giocatore dovesse scegliere un altro club o prolungare le tempistiche, potrebbe spostare le proprie mire su un attaccante comunitario e andare poi a chiudere la trattativa con Kyle Walker, in uscita anche lui da Manchester, dal City, e, per via delle leggi sull’acquisto di giocatori inglesi, alternativo a Rashford. Il Milan insomma si sente ancora in pole position, rispetto a Juventus, Borussia Dortmund (considerato però in risalita e pronto a fare con lui un’operazione come quella fatta con Sancho) e alle altre squadre che finora hanno bussato in casa Amorim, comprese quelle della Saudi Pro League. A questa lista però continuano ad aggiungersi squadre su squadre, soprattutto dalla Premier League. Oltre all’Arsenal, alla ricerca di un sostituto di Gabriel Jesus che si è infortunato di recente, si sono informate sulla sua situazione altri due club londinesi. Sono il West Ham e, soprattutto, il Tottenham. Gli Spurs stanno valutando la fattibilità dell’operazione in prestito del 27enne e, come riporta Independent, ci sono stati dei colloqui informali per lui ma dall’Inghilterra fanno sapere come, ad oggi, sia più probabile che il giocatore si trasferisca all’estero. Sullo sfondo resta anche il Barcellona nella corsa a quello che è diventato il giocatore più chiacchierato del mese».