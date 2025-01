Calciomercato Milan, l’ultima novità su Rashford infiamma i tifosi! E’ successo davvero nelle ultime ore

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa novità su Rashford: affare irrealistico per il Dortmund visti i costi elevati. Rossoneri in forte pressing

Importante aggiornamento fornito da Sky Germania sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Marcus Rashford.

Dortmund ancora in trattative dirette con gli agenti di Rashford. Esplora la situazione per un prestito secco. Tuttavia, resta molto difficile e irrealistico concludere l’affare a causa dello stipendio alto. Il Milan è ancora coinvolto e spinge per concludere l’affare. Le prossime ore saranno dunque decisive.