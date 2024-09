Calciomercato Milan, Thiago Motta fa CHIAREZZA sull’obiettivo rossonero! Parole che lasciano di SASSO

Calciomercato Milan, Thiago Motta, tecnico della Juve, fa chiarezza sul futuro dell’ex bianconera Adrien Rabiot: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli, Thiago Motta, tecnico della Juve, ha parlato così di Rabiot, obiettivo anche del calciomercato Milan:

RABIOT LO RIPRENDEREBBE? – «Sono troppe supposizioni. Prima cosa non mi ha chiamato. Poi in quel momento dissi che gli auguro il meglio e che sia felice e penso la stessa cosa. Gli voglio bene come ragazzo e come giocatore. Ho preso una strada diversa, spero trovi una squadra in cui sia felice e dimostrare tutto il talento che ha. Non è cambiato niente».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA