Calciomercato Milan, quanti ESUBERI: in 8 già con le VALIGIE in mano! Tutti i NOMI e il loro possibile futuro: i dettagli

Il calciomercato Milan è fatto sì di acuisti, ma anche di cessioni. Per quest’ultimo punto i dirigenti dovranno ancora lavorare parecchio: sono ben 8 i calciatori che, secondo Calciomercato.com, avrebbero già le valigie in mano e sono alla ricerca di una sistemazione.

Il primo nome porta a Ballo Touré, per il quale l’unica offerta arrivata è quella del Besiktas, proposta però rifiutata dal terzino senegalese. Il calciatore sembrerebbe avere richieste anche in Inghilterra ma per il momento rimane tutto in stallo. Situazione simile per Origi, il quale non sembra così tanto intenzionato a trasferirsi: ha rifiutato la proposta del Trabzonspor e spera che possa muoversi qualcosa dagli USA. Poi c’è Adli, molto legato ai colori rossoneri e per questo non vorrebbe andare via: ha già detto no a due offerte arabe, con i rossoneri che lo valutano attorno ai 13-14 milioni di euro.

In uscita anche Jovic, dato lo spazio limitato in avanti: ha mercato in Russia, Spagna e Arabia ma sembra orientato a rimanere in rossonero. Arabia Saudita che bussa alla porta anche di Bennacer, per il quale il diavolo è disposto a lasciarlo andare anche per una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria (da 50 milioni di euro). Per il momento però non è stata trovata una soluzione per l’algerino. Pobega non sarebbe fuori dai piani dei rossoneri, che però sono stuzzicati dall’idea di poter fare una copiosa plusvalenza con una sua cessione, dato che pesa quasi 0 a bilancio. Saelemaekers sembrava destinato a partire ma l’ottimo precampionato ora può aprirgli le porte di una permanenza. Infine Nasti, sulle cui tracce c’è l’Hellas Verona.