Calciomercato Milan, Belahyane nome caldissimo! Prezzo alla portata, Furlani può staccare l’assegno

Calciomercato Milan, Belahyane del Verona nome caldo per il centrocampo rossonero in vista di gennaio: servono 10 milioni di euro

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, in vista della prossima sessione, quella di gennaio, ha individuato in Belahyane del Verona il rinforzo ideale per il centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca.

I dirigenti del Milan hanno già avuto dei contatti con gli agenti del mediano gialloblu, che costa intorno ai 10 milioni di euro. Il prezzo non spaventa il Diavolo.