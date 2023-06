Calciomercato Milan: piace Mazzocchi ma c’è un ostacolo

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso piace Mazzocchi ma c’è un ostacolo

come riportato da Calciomercato.com serve liberare un posto a sinistra dietro al francese con la partenza di Fodé Ballo-Touré, che il Milan considera in uscita ormai da quasi un anno ma che non ha mai trovato la sistemazione giusta, soprattutto per via della valutazione che ne fanno i rossoneri, sui 7-8 milioni.