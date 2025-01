Calciomercato Milan, spunta la soluzione a sorpresa per Emerson Royal! Formula particolare, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, ipotesi a sorpresa per il futuro di Emerson Royal: il terzino brasiliano può partite con la formula del prestito secco

Importante aggiornamento fornito da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube sul futuro di Emerson Royal, profilo in uscita dal calciomercato Milan:

PAROLE – «Emerson Royal: ci sono due pretendenti, ma non vanno bene i conti. Il Galatasaray pagherebbe 750 mila euro come prestito oneroso e come diritto di riscatto 7.5M, per un giocatore costato 15. Il Fulham è disposto a pagare 10M. Non credo che a queste cifre si muova. Emerson Royal: il Milan minusvalenza non la vuole fare. Preferisce allora al limite la soluzione, ci sarebbe, quella del prestito secco. Lo lasci là al Galatasaray 6 mesi, poi ritorna qua e poi si vedrà che cosa fare».