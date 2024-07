Calciomercato Milan: AGGIORNAMENTI di Pedullà su Fofana e Pavlovic. Ecco cosa ha detto sul doppio colpo rossonero

Calciomercato Milan: arrivano aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Fofana e Pavlovic. Cosa ha rivelato sul doppio colpo rossonero

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su X ha inquadrato la situazione relativa al calciomercato Milan, facendo i due nomi più caldi per le trattative rossonere: Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic.

Settimana importante per l’arrivo del centrocampista del Monaco, così come per l’approdo a Milanello del difensore del Salisburgo. Prossime ore decisive, dunque, per regalare il doppio colpo a Fonseca.