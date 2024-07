Calciomercato Milan, si avvicina il DOPPIO colpo in difesa: contatti POSITIVI. Tutti i DETTAGLI per Pavlovic ed Emerson Royal

Il giornalista di SkySport Manuele Baiocchini ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan. Si avvicina il doppio colpo in difesa mentre per Fofana la strada è in salita.

PAROLE – «Milan si avvicinano Pavlovic ed Emerson Royal. Contatti positivi in giornata per accordi con Salisburgo e Tottenham. Strada in salita invece per Fofana, c’è concorrenza di grandi club e il Monaco gioca al rialzo».