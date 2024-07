Calciomercato Milan, cosa manca per chiudere Pavlovic e l’altro obiettivo? Le distanze si riducono ULTIME

Calciomercato Milan, cosa manca per chiudere Pavlovic e l’altro obiettivo? Le distanze si riducono. Le ULTIME sugli obiettivi di mercato

Niccolò Ceccarini ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda il calciomercato Milan soprattutto su Pavlovic ed Emerson Royal.

PAROLE – «In difesa l’obiettivo principale rimane Pavlovic. I rossoneri sono sempre più in pressing per cercare di chiudere l’accordo con il Salisburgo ma parallelamente sono al lavoro anche per la fascia destra dove vanno avanti i contatti con il Tottenham per Emerson Royal. Le distanze si stanno riducendo e il Milan spera di avere presto una risposta positiva».