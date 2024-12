Calciomercato Milan, Parisi e non solo: tutti i nomi per il vice Theo Hernandez! Moncada accelera

Calciomercato Milan, Parisi è il primo obiettivo per il ruolo di vice Theo Hernandez già a gennaio ma non è il solo nome sul taccuino

Come riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per gennaio è quello di acquistare un vice Theo Hernandez:

PAROLE – «L’altro vuoto pneumatico della rosa oggi a disposizione di Fonseca rimane quello rappresentato dalla fascia sinistra difensiva dove Jimenez oggi sta coprendo il vuoto che esiste alle spalle del deludente Theo Hernandez. Per questo, considerando anche come Terracciano sia adattato nel ruolo e come la pressione sul terzino ex-Real Madrid non possa essere eccessiva, il Milan si sta muovendo su profili italiani e già affermati per inserire nelle compresse liste un altro vice-Theo. Fabiano Parisi in uscita dalla Fiorentina è un nome caldo, così come lo è il compagno in viola Cristiano Biraghi (non la prima scelta per età) o Giuseppe Pezzella dell’Empoli».