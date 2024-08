Calciomercato Milan: Palladino COCCOLA Amrabat, le parole dell’allenatore sul FUTURO

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Amrabat. Nella conferenza post Parma Fiorentina Palladino ha detto la sua

Le parole di Palladino nella conferenza stampa post Parma Fiorentina sul futuro di Amrabat, accostato al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E’ un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore»