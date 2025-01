Condividi via email

Calciomercato Milan, tutto definito per Okafor! Nessun intoppo, la decisione è stata presa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Grande notizia per il calciomercato Milan. Come riportato da Matteo Moretto è tutto pronto per il passaggio di Okafor dal Milan al Lipsia.

CALCIOMERCATO MILAN – «Per Noah Okafor al Lipsia nessun intoppo. L’accordo tra le parti è definito in prestito oneroso [circa 1,5M€] con diritto di riscatto alto, sui 25 milioni di euro. Il rallentamento è solo organizzativo e riguarda la data delle visite mediche».