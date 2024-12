Calciomercato Milan, attenzione alla mossa in uscita: può partire subito a gennaio. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale non si placano le voci riguardanti Noah Okafor. Come riportato da Gazzetta la sua avventura nel club Milan potrebbe chiudersi a breve.

Il classe 2000, infatti, sia per infortuni che per mancanza di costanza non è mai riuscito ad imporsi. Lo svizzero ha grandi ammiratori in Germania e in Inghilterra.