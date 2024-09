Calciomercato Milan, OCCASIONE Chukwuemeka! Un aspetto INGOLOSISCE il Diavolo, cosa è SUCCESSO

Calciomercato Milan, occasione Chukwuemeka! Il Chelsea lo mette ai margini, minutaggio inesistente. A gennaio l’affondo

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan può sorridere sul fronte Chukwuemeka: il centrocampista, obiettivo dei rossoneri al termine della scorsa sessione estiva, ha collezionato finora zero minuti in stagione restando ai margini del Chelsea.

Il Milan, con Moncada in testa, è pronto a tornare alla carica nel mese di gennaio: Chukwuemeka può essere il primo colpo della sessione invernale del Diavolo.