Calciomercato Milan, c’è un nuovo nome per il vice Theo Hernandez: è del Borussia Dortmund

Calciomercato Milan, l’obiettivo per la fascia sinistra è di proprietà del Borussia Dortmund. Acquisto in prospettiva per il vice Theo Hernandez

Theo Hernandez ed il Milan viaggerebbero sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda la volontà di rinnovare il contratto. Per questo il club starebbe pensando ad un calciatore da acquistare in prospettiva come vice del francese.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Almugera Kabar, terzino sinistro di proprietà del Borussia Dortmund, sarebbe un obiettivo concreto dei rossoneri. Un giocatore sicuramente futuribile, non pronto allo stato attuale. Questo interesse racconta anche una strategia chiara del club, che in fase di calciomercato cerca un terzino che possa essere titolare tra 2/3 anni.