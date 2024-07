Calciomercato Milan, Fofana SEMPRE in pole! Cosa manca per CHIUDERE l’affare

Calciomercato Milan, Fofana resta sempre in pole per il centrocampo: ecco cosa manca per chiudere l’affare col Monaco

Come riportato da calciomercato.com, il profilo di Fofana, centrocampista del Monaco in scadenza di contratto a giugno del 2025 e attualmente impegnato con la Francia ad Euro 2024, resta in pole nel calciomercato Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

I rossoneri hanno offerto 18 milioni di euro bonus compreso per il ragazzo per il quale il Monaco parte da una valutazione di 25 milioni. La sensazione è che, con Fofana che ha dato priorità proprio al Milan, la contesa possa chiudersi sui 20 milioni tutto incluso.