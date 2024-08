Calciomercato Milan, nuovo BOMBER per Fonseca? Idea CLAMOROSA per l’attacco rossonero, arriva dalla Serie A!

Avanza una nuova idea per completare l’attacco rossonero. Il calciomercato del Milan potrebbe regalare un profilo a sorpresa a Fonseca

Il calciomercato Milan è in pieno svolgimento e, dopo gli acquisti di Alvaro Morata e Pavlovic, la dirigenza rossonera sta valutando ulteriori rinforzi in attacco. Un nome a sorpresa potrebbe arrivare dal Napoli di Antonio Conte: Giovanni Simeone.

Il Cholito, dopo ottime stagioni in Campania, non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico azzurro. Conte, infatti, starebbe pianificando una rivoluzione della rosa partenopea, con l’obiettivo di ridurre il numero di giocatori a disposizione.

Secondo Il Mattino, Simeone potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il Milan di Paulo Fonseca. Le sue caratteristiche tecniche si sposano perfettamente con il gioco del tecnico portoghese e i costi dell’operazione non sarebbero elevati, soprattutto se l’affare dovesse concretizzarsi in prestito.