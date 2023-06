Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso potrebbe aggiungersi un nuovo belga in rosa

secondo Calciomercato.com ci sarebbe anche il belga Tielemans nella lista dei rossoneri per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.