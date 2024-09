Calciomercato Milan, nuova avventura per l’EX OBIETTIVO: sarà avversario in CHAMPIONS LEAGUE. Le ultimissime

Nemanja Radonjic, ex obiettivo del calciomercato Milan, ha firmato ufficialmente per la Stella Rossa. La squadra serba, scherzo del destino, sarà avversaria dei rossoneri in Champions League. Di seguito il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «Nemanja Radonjic è tornato alla Stella Rossa! L’FC Stella Rossa ha ingaggiato un grande rinforzo e ha riportato Nemanja Radonjic al club, che ha firmato un contratto di due anni più uno e avrà la maglia numero 49».