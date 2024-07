Calciomercato Milan, non SOLO Morata! Furlani vuole regalare 3 attaccanti a Fonseca: TUTTI i nomi per il reparto offensivo

Il nome in cima ai desideri del calciomercato Milan delle ultime settimane è Alvaro Morata. I rossoneri hanno deciso di virare sullo spagnolo, che può liberarsi dall’Atletico Madrid col pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Tuttavia, l’intenzione dei dirigenti rossoneri è quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un reparto offensivo composto da ben 3 attaccanti.

Per questo motivo sono stati intensificati i contatti con la Roma per Tammy Abraham, il quale avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento. Così i rossoneri avranno come prime punte: Morata, Abraham e Jovic. A riferirlo è Fabrizio Romano.