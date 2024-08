Calciomercato Milan, CLAMOROSA indiscrezione! Non SOLO Kalulu, TUTTI i nomi usciti nel vertice Furlani-Giuntoli

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: non solo Kalulu, sono 4 i nomi trattati ieri tra i rossoneri e la Juve. I nomi

Clamorosa indiscrezione rivelata dalla Gazzetta dello Sport sul vertice di calciomercato Milan avvenuto ieri tra Furlani e Giuntoli, DS della Juve, per impostare la trattativa Kalulu. Le due società hanno parlato anche di altri 4 giocatori.

In primis del possibile scambio Chiesa-Saelemaekers: in questo caso l’unico ostacolo per la conclusione dell’affare è rappresentato dalle richiesta d’ingaggio dell’esterno, che chiede almeno 6 milioni contro i 4 offerti dai rossoneri, mentre lo scambio sarebbe impostato a titolo definitivo con valutazione di 15 milioni di euro per entrambi. Inoltre i bianconeri hanno proposto Mckennie, un invito al momento rifiutato dai rossoneri che hanno invece aggiunto alla casella del vice Abraham l’ipotesi Milik. Al momento solo una richiesta di informazioni: chissà che Jovic non faccia il percorso inverso.