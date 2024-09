Calciomercato Milan, un ex obiettivo LASCIA la Premier League: ecco dove andrà a GIOCARE

Un ex obiettivo del calciomercato Milan lascia la Premier League e si trasferisce: ecco dove andrà a giocare

Joel Ndala, giovane talento del Manchester City, era stato un obiettivo di mercato del calciomercato Milan, ma alla fine si trasferirà al PSV Eindhoven in prestito con obbligo di riscatto condizionato, come riportato da The Athletic. La cifra dell’operazione potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro, con il Manchester City che mantiene una clausola di riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita.

Ndala, esterno offensivo inglese di 18 anni, ha mostrato grande potenziale nella stagione 2022/2023, ma ha avuto un rendimento meno brillante nell’ultima annata. Nonostante ciò, sembra pronto per il salto in una prima squadra e l’Eredivisie, campionato noto per favorire la crescita dei giovani talenti, potrebbe essere l’ambiente ideale per il suo sviluppo.