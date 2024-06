Calciomercato Milan: ecco come si sta muovendo il club per rinforzare l’attacco, la MOSSA degli scout rossoneri

Zirkzee è in cima alla lista dell’attacco del calciomercato Milan ma il club si muove anche per le alternative. La mossa degli scout

Il calciomercato Milan non molla il colpo Zirkzee, tuttavia nel caso non dovesse trovare l’accordo per l’attaccante del Bologna, non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo come riportato da Sky Sport studia delle alternative.

In questo momento ci sono degli scout in Germania per osservare più di un profilo per l’attacco. Si lavora su più calciatori per cercare l’uomo giusto da portare a Fonseca.