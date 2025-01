Calciomercato Milan, la rivelazione di Moretto fa impazzire i tifosi! Primo colpo dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista,ha annunciato l’imminente arrivo di Kyle Walker a Milanelle: le parole

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Il Milan è in chiusura per Kyle Walker. Nelle prossime ore il club rossonero ha in programma nuovi colloqui per affondare definitivamente. È tutto impostato per un contratto fino al 2027. Il sì del calciatore inglese c’è già da diversi giorni. Kyle Walker è in trattativa con il City per risolvere il contratto».