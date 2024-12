Calciomercato Milan, Moretto conferma: «I rossoneri non vogliono cederlo! Potrebbe partire solo se...»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha commentato la situazione Tomori in casa rossonera: le dichiarazioni

Fikayo Tomori resta un capitolo apertissimo del calciomercato Milan in uscita. Questi gli aggiornamenti forniti da Matteo Moretto sul centrale inglese:

PAROLE – «Tomori per i dirigenti è un tassello importante. Ieri pomeriggio ho scritto Milan rigido, richiesta alta. La dirigenza non vuole darlo via, a meno di offerte importantissime. Ovviamente adesso Tomori potrebbe anche trovare più spazio… vediamo».

Da capire ora gli sviluppi con l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao.