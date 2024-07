Calciomercato Milan, non solo Morata: le ULTIMISSIME novità su Lukaku, Fofana e Rabiot. TUTTI gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, non solo Morata: ecco le novità su Lukaku, Fofana e Rabiot svelate da Di Marzio a Sky. Tutti gli aggiornamenti

Gianluca Di Marzio, a Sky Calciomercato L’Originale, ha fatto il punto sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan è sempre più fiducioso di avere il sì di Morata. Segnali positivi dopo gli ultimi contatti. Ora l’Atletico Madrid pensa di sostituirlo con Kolo Muani, che diventa un fattore indispensabile perché la sua uscita può far arrivare Osimhen al Psg. Tra le alternative a Morata per il Milan rimane Lukaku, che però ha bisogno di tempo per far scendere le pretese del Chelsea e si è promesso al Napoli. Altri movimenti del Milan? Dopo l’uscita della Francia dall’Europeo, il Milan cerca il sì di Fofana e poi capiremo da domani il futuro di Rabiot, per cui c’è anche l’opportunità rossonera».