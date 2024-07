Calciomercato Milan, si lavora su tre fronti! Morata obiettivo primario e Fofana vicino al sì: tutta la VERITÀ su Pavlovic. Le ultime da SkySport

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sul calciomercato Milan a SkySport.

PAROLE – «Morata è l’obiettivo numero 1 ma bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. C’è anche l’esigenza di rinforzare il centrocampo con Fofana che non sono mai stati così vicini al sì. Per il momento il Milan non aveva ritenuto opportuno parlare con Fofana per via dell’Europeo, c’è una distanza da limare col Monaco ma c’è fiducia. Non c’è ancora una trattativa col Salisburgo per Pavlovic anche se ci sarebbe già l’accordo col giocatore».