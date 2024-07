Calciomercato Milan, il Diavolo non si ferma a Morata! Il suo arrivo non esclude un secondo attaccante DETTAGLI

Calciomercato Milan, il Diavolo non si ferma a Morata! Il suo arrivo non esclude un secondo attaccante. I DETTAGLI sulla possibile trattativa

Il nuovo nome per il calciomercato Milan è quello di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, l’arrivo dello spagnolo potrebbe non escludere un secondo colpo in attacco da parte dei rossoneri.

PAROLE – «L’eventuale fumata bianca non escluderebbe l’arrivo di un altro attaccante. Qualora il Milan decidesse di affondare il colpo definitivamente un punto di caduta sull’ingaggio sarebbe possibile senza troppi affanni».