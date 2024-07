Calciomercato Milan, il Monaco GELA Furlani! Distanza AMPIA per Fofana, cosa può SUCCEDERE

Calciomercato Milan, il Monaco gela Furlani: confermata la richiesta monstre per Fofana. I rossoneri potrebbero cambiare obiettivo

Come riferito da Sport Mediaset, prosegue lo stallo nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa con il Monaco per Fofana, individuato da tempo come rinforzo ideale per il centrocampo rossonero.

Furlani ha proposto 17 milioni di euro, bonus inclusi. I monegaschi vogliono almeno 10 milioni in più per concedere il via libera. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se le parti giungeranno ad un accordo o se il Diavolo cambierà obiettivo.