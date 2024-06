Calciomercato Milan, ricordi Miranda? Il terzino va al Bologna, visite mediche in mattinata. Le ULTIME sullo spagnolo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Bologna ha definito l’arrivo a parametro zero di Juan Miranda, a lungo corteggiato dal calciomercato Milan in passato. Intorno alle 10.45 di oggi, il terzino è arrivato nella sede del club rossoblù per definire gli ultimi dettagli e sostenere le visite mediche.

L’operazione è stata portata avanti in segreto e velocemente, visto che lunedì Miranda dovrà partire con la Spagna per le Olimpiadi.