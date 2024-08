Calciomercato Milan: Leao resta un SOGNO per il Barcellona, il piano B è un OBIETTIVO dei rossoneri

Il Barcellona sogna di acquistare Leao dal Milan, ma è destinato a restare tale. Il piano B è un obiettivo dei rossoneri

Stando a Tuttosport, Hansi Flick starebbe spingendo per lavorare con Leao nin questa stagione, con la dirigenza blaugrana che di conseguenza potrebbe, e dovrebbe, presentare dalle parti di via Aldo Rossi una prima offerta da 60 milioni di euro per il portoghese, budget stanziato in precedenza per Nico Williams. L’impressione, però, è che questi soldi possano non bastare, perché oltre a ritenere incedibile Leao, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro per la sua stella.

Il Barcellona dunque potrebbe defilarsi nella corsa a Rafael Leao considerate le condizioni imposte dal Milan, ma potrebbe alla fine fare spesa comunque in Serie A visto che ci potrebbe essere la virata su Federico Chiesa, proposto nelle scorse ore dal suo agente.