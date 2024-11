Calciomercato Milan, la novità su Leao spiazza i tifosi e la dirigenza: questo scenario va assolutamente evitato

Calciomercato Milan, l’inizio di stagione dell’esterno portoghese ha fatto crollare il prezzo del cartellino: l’indiscrezione

Come riportato da calciomercato.com, c’è una questione aperta nel calciomercato Milan relativa al costo del cartellino di Rafael Leao, in scadenza con il club rossonero a giugno del 2028.

Questa prima parte di stagione ha visto scendere in picchiata la valutazione di Leao che oggi non supera i 50/60 milioni. Pochi, troppo pochi per un Milan che resta convinto di avere un giocatore con tutte le qualità per diventare un crack mondiale. Ad oggi però inespresso.