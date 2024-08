Calciomercato Milan: è lui il PREFERITO della dirigenza rossonera se salta l’arrivo di Fofana

Il calciomercato Milan non molla Fofana, la trattativa con il Monaco non si sblocca, lui resta il preferito come alternativa

Continua a non sbloccarsi la trattativa per Youssouf Fofana con il Monaco che chiede sempre 30-35 milioni per il francese, cifre ritenuta troppo alta dal Milan. A complicare tutto c’è poi l’inserimento del Manchester United che è piombato sul giocatore.

Come riportato da Sportmediaset per questo i rossoneri stanno valutando diverse alternative, in particolare Manu Konè del Borussia Mönchengladbach. Il francese, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua nazionale, è il preferito se dovesse saltare l’affare Fofana.