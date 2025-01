Calciomercato Milan, Conceicao tenta lo sgarbo alla Juve: cosa succede. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri potrebbero inserirsi a sorpresa nella trattativa per Antonio Silva del Benfica.

Il giovane difensore portoghese è un obiettivo di vecchia data della Juventus ma, con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, tutto potrebbe cambiare. Le due squadre si affronteranno il 3 gennaio in Supercoppa Italiana.