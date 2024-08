Calciomercato Milan, l’ANEDDOTO su Jovic è da NON CREDERE! Futuro in bilico, c’è uno SCENARIO inaspettato

Calciomercato Milan, prosegue il dilemma Luka Jovic in casa rossonera: il serbo potrebbe partire nei prossimi due giorni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luka Jovic potrebbe ancora lasciare il calciomercato Milan entro il 2 settembre, giorno di chiusura del mercato in Arabia Saudita. L’esclusione contro la Lazio non è dovuta solo ad una condizione fisica non eccelsa ma anche a potenziali sviluppi di mercato.

Jovic comunque, in caso di permanenza, sarà escluso dalla lista Champions League e occuperà la casella di terza punta nella rosa rossonera. Il messaggio della società è chiarissimo.