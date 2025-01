Calciomercato Milan, dilemma Jovic! Spunta un clamoroso scenario, il serbo è stato avvisato

Calciomercato Milan, da sciogliere ancora il dilemma Jovic: se non accetterà altre destinazioni dopo il no al Monza rischia l’esclusione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi legati al calciomercato Milan è quello legato al futuro di Luka Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Dopo il no al Monza, se non accetterà altre destinazioni, Jovic rischia di rimanere fuori anche dalla lista per la Serie A, Le prossime ore saranno dunque decisive in un senso o nell’altro.