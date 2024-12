Calciomercato Milan, l’annuncio dell’obiettivo in attacco spiazza Ibrahimovic!

Calciomercato Milan, Jonathan David spiazza il club rossonero: aperte le trattative per il rinnovo di contratto col Lille

Intervistato da La Voix du Nord, Jonathan David, attaccante in scadenza di contratto con il Lille e accostato negli ultimi mesi anche al calciomercato Milan, ha parlato così del suo futuro:

PAROLE – «Come ha detto in più occasioni il presidente Letang, ci sono delle discussioni in corso. Stiamo parlando e nessuna decisione è stata ancora presa. Non chiudo alcun tipo di porta, è una situazione da 50 e 50».