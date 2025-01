Calciomercato Milan, piovono conferme su Joao Felix! Offerta formulata al Chelsea, la posizione dei Blues

Condividi via email

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Joao Felix: prima proposta al Chelsea

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, arrivano conferme importanti sull’interesse del calciomercato Milan per Joao Felix.

Milan, idea Joao Felix. Il Milan starebbe pensando anche a Joao Felix per l’attacco. L’opzione che piace è quella del prestito con diritto di riscatto, ma il Chelsea al momento vorrebbe cederlo a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se i Blues daranno aperture.