Calciomercato Milan, se non arriva Joao Felix: tutto su un altro attaccante, serve però un’uscita

Calciomercato Milan, rossoneri ad un bivio per la questione attaccante: se non arriva Joao Felix c’è un’altra opzione

Il Milan per la questione attaccante, in questo calciomercato di gennaio, sarebbe giunta ad un bivio, così titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le due opzioni sarebbero Joao Felix o Santiago Gimenez.

Qualora non dovesse arrivare il via libera del Chelsea al prestito del portoghese, i rossoneri potrebbero virare sul centravanti del Feyenoord, in quel caso però servirebbe una cessione, nella fattispecie il profilo indicato sarebbe quello di Pavlovic.