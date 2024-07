Calciomercato Milan, REBUS Devis Vasquez! Duello APERTO, l’INDISCREZIONE è da non credere

Calciomercato Milan, intrigo Devis Vasquez: lo Spezia ha l’accordo coi rossoneri ma il portiere vuole il Torino

Uno dei temi aperti del calciomercato Milan in uscita è quello relativo al futuro di Devis Vasquez.

Lo Spezia è ancora in attesa del “sì” del forte portiere, per il quale c’è già l’accordo con il Milan, addirittura per l’acquisizione della proprietà del cartellino. Un atleta di assoluto valore, sul quale è forte il pressing di Torino e Verona. L’estremo difensore, come riferisce La Nazione, vuole i granata.